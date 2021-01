Ultime Notizie Roma del 28-01-2021 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 28 gennaio 2021)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio consultazione nel vivo con la seconda giornata cucinare le prime forze politiche Emma Bonino chiude il computer e chiedono maggioranza Ursula gli europei si vedono in con te l’unica soluzione nel pomeriggio Leo poi te li aveva e quindi ti chiede un governo di legislatura e Marcucci aggiunge che servono maggioranza forte con un patto che si fa con Italia Viva gli altri gruppi che stanno aderendo a questo progetto Renzi dice che dopo in abiti soluzioni personali ora si deve seguire il colle è il momento di parlare con il linguaggio della verità intanto retrcia del senatore di Forza Italia Vitali che ieri sera aveva annunciato di lasciare per sostenere un Governo guidato Niente pubblico a Sanremo neanche figuranti lo sottolinea il ministro Franceschini ...