Tuchel | «Lampard? Capisco i tifosi ma non è colpa mia» – VIDEO

Thomas Tuchel ha parlato nella conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Chelsea. Le sue parole su Lampard. «Posso capire che per i tifosi del Chelsea sia un grosso dispiacere l'allontanamento di Lampard. Come ho già detto ho il massimo rispetto per lui, sono stato un suo grande tifoso. È stato un gran calciatore, era un piacere vederlo giocare».

