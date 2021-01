Si ribalta col trattore e resta schiacciato, 63enne muore nel casertano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto È rimasto schiacciato dal suo stesso trattore: è morto così ieri a Sessa Aurunca, nel casertano, l’imprenditore agricolo Gerardo Cimmino, 63 anni. L’incidente – il secondo sul lavoro verificatosi ieri nel casertano dopo quello di un operaio edile – è avvenuto in un fondo della frazione di San Castrese. Secondo quanto accertato dai carabinieri, l’agricoltore stava lavorando sul trattore quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato colpendolo in pieno. Cimmino è morto sul colpo. Quando la notizia dell’incidente si è diffusa, gli agricoltori della zona hanno fermato l’attività in segno di lutto e vicinanza alla famiglia del 63enne. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto È rimastodal suo stesso: è morto così ieri a Sessa Aurunca, nel, l’imprenditore agricolo Gerardo Cimmino, 63 anni. L’incidente – il secondo sul lavoro verificatosi ieri neldopo quello di un operaio edile – è avvenuto in un fondo della frazione di San Castrese. Secondo quanto accertato dai carabinieri, l’agricoltore stava lavorando sulquando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo, che si èto colpendolo in pieno. Cimmino è morto sul colpo. Quando la notizia dell’incidente si è diffusa, gli agricoltori della zona hanno fermato l’attività in segno di lutto e vicinanza alla famiglia del. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

È rimasto schiacciato dal suo stesso trattore: è morto così ieri a Sessa Aurunca, nel casertano, l’imprenditore agricolo Gerardo Cimmino, 63 anni. L’incidente – il secondo sul lavoro verificatosi ieri ...

