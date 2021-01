Sea of Thieves ora "naviga" a 120 FPS su Xbox Series X (Di giovedì 28 gennaio 2021) Finalmente, la Season One di Sea of Thieves è partita, e porta con sé la gradita opportunità di giocare a 120 FPS su Xbox Series X, grazie a uno speciale Performance mode a 120Hz. Troviamo tutte le specifiche nelle nuove Release Notes di questa importante patch, la 2.0.21, insieme all'avviso che alcuni televisori non possono supportare contemporaneamente 120Hz e l'HDR in contemporanea, quindi potrebbe essere necessario disattivare la seconda opzione. Si tratta sicuramente di un'opzione molto gradita, che segue quelle già presentate precedentemente, in coincidenza con l'arrivo sul mercato della console, relativa ai 60 FPS fissi, al supporto per il 4K e ai caricamenti ottimizzati. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 28 gennaio 2021) Finalmente, la Season One di Sea ofè partita, e porta con sé la gradita opportunità di giocare a 120 FPS suX, grazie a uno speciale Performance mode a 120Hz. Troviamo tutte le specifiche nelle nuove Release Notes di questa importante patch, la 2.0.21, insieme all'avviso che alcuni televisori non possono supportare contemporaneamente 120Hz e l'HDR in contemporanea, quindi potrebbe essere necessario disattivare la seconda opzione. Si tratta sicuramente di un'opzione molto gradita, che segue quelle già presentate precedentemente, in coincidenza con l'arrivo sul mercato della console, relativa ai 60 FPS fissi, al supporto per il 4K e ai caricamenti ottimizzati. Leggi altro...

