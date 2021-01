Roma, la squadra è con Fonseca, che pretende le scuse pubbliche di Dzeko per reintegrarlo (Di giovedì 28 gennaio 2021) Situazione ingarbugliata in casa Roma. La frattura tra Dzeko e Fonseca è ormai insanabile. L’ultimo episodio è stato quello dell’estromissione del bosniaco dall’allenamento collettivo, da parte del tecnico. Fonseca, scrive il Corriere dello Sport, ha dalla sua parte tutta la squadra, tranne Fazio e Juan Jesus, che sono già fuori rosa. I calciatori gli hanno manifestato la loro solidarietà. “In questi giorni hanno manifestato la loro solidarietà all’allenatore portoghese. La squadra ha una chat, che comprende anche lo staff tecnico, nella quale ci si scambia comunicazioni. Ci sono stati molti messaggi a favore di Fonseca”. Il tecnico non intende passare sopra gli insulti che il bosniaco gli ha rivolto negli spogliatoi, dopo Roma-Spezia di Coppa ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 28 gennaio 2021) Situazione ingarbugliata in casa. La frattura traè ormai insanabile. L’ultimo episodio è stato quello dell’estromissione del bosniaco dall’allenamento collettivo, da parte del tecnico., scrive il Corriere dello Sport, ha dalla sua parte tutta la, tranne Fazio e Juan Jesus, che sono già fuori rosa. I calciatori gli hanno manifestato la loro solidarietà. “In questi giorni hanno manifestato la loro solidarietà all’allenatore portoghese. Laha una chat, che comprende anche lo staff tecnico, nella quale ci si scambia comunicazioni. Ci sono stati molti messaggi a favore di”. Il tecnico non intende passare sopra gli insulti che il bosniaco gli ha rivolto negli spogliatoi, dopo-Spezia di Coppa ...

