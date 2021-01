Molte Regioni sperano nel 'giallo'. Domani monitoraggio settimanale (Di giovedì 28 gennaio 2021) Attesi per Domani i dati settimanali sulla pandemia forse in miglioramento. Potrebbero cambiare fascia Veneto, Emilia, Calabria e forse la Liguria candidate al giallo. La Sicilia potrebbe uscire dalla ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Attesi peri dati settimanali sulla pandemia forse in miglioramento. Potrebbero cambiare fascia Veneto, Emilia, Calabria e forse la Liguria candidate al. La Sicilia potrebbe uscire dalla ...

Ultime Notizie dalla rete : Molte Regioni Nel fine settimana cambio di colore per molte regioni. Veneto verso la zona gialla L'Arena Gimbe: "Covid? Tutte le curve sono in discesa"

... in 5 Regioni la soglia del 40% in area medica e in 6 Regioni quella del 30% delle terapie intensive, attestandosi a livello nazionale rispettivamente al 34% e al 28%. In questa fase molto critica ...

Nella mappa europea del Covid tre Regioni italiane finiscono in rosso scuro

Le aree italiane in rosso scuro nella mappa dei contagi da Covid-19 appena pubblicata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), aggiornata al 28 gennaio, sono: Friuli ...

