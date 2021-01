Modi a Davos porta in scena l'orgoglio indiano su Covid e sviluppo (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il modo in cui l’India ha risposto alla pandemia – smentendo le previsioni più catastrofiche – dimostra che il Paese è forte, all’avanguardia e capace di aiutare altri Paesi. Il premier indiano Narendra Modi ha usato il suo discorso al summit del World Economic Forum di Davos per dare al mondo un messaggio rassicurante, dopo l’assertività del leader cinese Xi Jinping e i toni cupi usati dal presidente russo Vladimir Putin. Tre leader, tre enormi Paesi che interrogano un Occidente in crisi chiamato a fare delle scelte, politiche ed economiche. “A dispetto di previsioni catastrofiche secondo le quali saremmo stati travolti da uno tsunami di infezioni, abbiamo salvato molte vite: oggi l’India è il Paese col più basso tasso di mortalità del mondo”, ha rivendicato Modi. “Ci siamo salvati e contribuiremo a salvare l’intera ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il modo in cui l’India ha risposto alla pandemia – smentendo le previsioni più catastrofiche – dimostra che il Paese è forte, all’avanguardia e capace di aiutare altri Paesi. Il premierNarendraha usato il suo discorso al summit del World Economic Forum diper dare al mondo un messaggio rassicurante, dopo l’assertività del leader cinese Xi Jinping e i toni cupi usati dal presidente russo Vladimir Putin. Tre leader, tre enormi Paesi che interrogano un Occidente in crisi chiamato a fare delle scelte, politiche ed economiche. “A dispetto di previsioni catastrofiche secondo le quali saremmo stati travolti da uno tsunami di infezioni, abbiamo salvato molte vite: oggi l’India è il Paese col più basso tasso di mortalità del mondo”, ha rivendicato. “Ci siamo salvati e contribuiremo a salvare l’intera ...

ASHOKPBJP : PM Narendra Modi to address WEF's Davos Dialogue - GiuliaBelard : #Modi a #Davos porta in scena l'orgoglio indiano su Covid e sviluppo - #India (di G. Belardelli) - HuffPostItalia : Modi a Davos porta in scena l'orgoglio indiano su Covid e sviluppo - setiyar : Prime minister Shri Narendra Modi addressed virtual Davos Summit. - naveenb80193636 : PM Narendra Modi to address WEF's Davos Dialogue -

Ultime Notizie dalla rete : Modi Davos Modi a Davos porta in scena l'orgoglio indiano su Covid e sviluppo L'HuffPost Modi a Davos porta in scena l'orgoglio indiano su Covid e sviluppo

Rassicurante dopo l'assertività di Xi e la cupezza di Putin. Ma sull'India pesa l'ombra di una democrazia sempre più illiberale. Le opinioni di Tramballi (Ispi) e Greco (Iai) ...

Renzi scivola di nuovo sull'inglese. Matteo d'Arabia mentre è al Colle

Matteo Renzi, conferenziere di lusso come anche molti altri ex capi di governo fra cui primeggia il suo mentore Tony Blair che proprio grazie agli speech pagati a peso d’oro ha costruito una vera fort ...

Rassicurante dopo l'assertività di Xi e la cupezza di Putin. Ma sull'India pesa l'ombra di una democrazia sempre più illiberale. Le opinioni di Tramballi (Ispi) e Greco (Iai) ...Matteo Renzi, conferenziere di lusso come anche molti altri ex capi di governo fra cui primeggia il suo mentore Tony Blair che proprio grazie agli speech pagati a peso d’oro ha costruito una vera fort ...