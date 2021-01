Moda sposi | accessori per lei e per lui

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Il matrimonio, viene spesso definito come uno dei giorni più belli della vita. Al fatidico SI, ci si prepara mesi e mesi prima. Tra scelta della location, del catering e delle bomboniere, un ruolo decisivo viene affidato alla scelta dell’abito giusto. Se in passato era un cruccio principalmente delle spose, oggi anche lo sposo ha un’accurata attenzione alle ultime tendenze. La, acquista così, un vero e proprio settore di rilievo. Fortemente mutata nel tempo, la scelta dell’abito nuziale, oggi si completa con gligiusti. Vediamo alcune proposte per accostareeccentrici sia per lui che per lei. La prima parole d’ordine è: tradizione. Ogni futura sposa, di sicuro, conosce il rituale di arrivare all’altare, indossando queste 5 cose: un oggetto regalato; un oggetto prestato; un ...