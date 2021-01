Michele Bravi: «La geografia del buio, un disco sul dolore e sull’amore» (Di giovedì 28 gennaio 2021) Michele Bravi è un fiume in piena. La voce a tratti trema, emozionata, ma lui lo dà a vedere. Il ritorno del cantante, vincitore nel 2013 di X Factor e quarto a Sanremo 2017 con la bellissima Il diario degli errori, è solo di chi sa di aver vissuto e attraversato tante vite. E poi di aver aspettato un anno in più, a causa dell’emergenza in cui ci ha fatto piombare la pandemia. Il nuovo album, La geografia del buio, esce il 29 gennaio e, spiega Michele, «parte dalla mia storia che diventa la storia di tutti quanti». Scritto e registrato nel salotto di casa, tante collaborazioni (da Federica Abbate a Cheope), voce e piano. «Il dolore è il suono delle mosche sulle macerie», canta Michele, in un duetto costante tra voce, suono del pianoforte e silenzio. «Il disco non è mai perfetto perché la voce a volte si rompe», spiega. E va benissimo così. Leggi su vanityfair (Di giovedì 28 gennaio 2021) Michele Bravi è un fiume in piena. La voce a tratti trema, emozionata, ma lui lo dà a vedere. Il ritorno del cantante, vincitore nel 2013 di X Factor e quarto a Sanremo 2017 con la bellissima Il diario degli errori, è solo di chi sa di aver vissuto e attraversato tante vite. E poi di aver aspettato un anno in più, a causa dell’emergenza in cui ci ha fatto piombare la pandemia. Il nuovo album, La geografia del buio, esce il 29 gennaio e, spiega Michele, «parte dalla mia storia che diventa la storia di tutti quanti». Scritto e registrato nel salotto di casa, tante collaborazioni (da Federica Abbate a Cheope), voce e piano. «Il dolore è il suono delle mosche sulle macerie», canta Michele, in un duetto costante tra voce, suono del pianoforte e silenzio. «Il disco non è mai perfetto perché la voce a volte si rompe», spiega. E va benissimo così.

