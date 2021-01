Juventus | un colpo di mercato che fa felici due club

(Di giovedì 28 gennaio 2021) La forza delladi mister Pirlo è l'attacco con Cristiano Ronaldo, ma una spinta importante arriva dal centrocampo sostenuto dall'americano Weston McKennie arrivato dallo Schalke a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021 a fronte di un corrispettivo di 4,5 milioni di euro. Laha un’opzione di acquisto che avrebbe effetto alla fine della stagione se si raggiungesse la Champions League, ma lo Schalke sta attualmente avendo un colloquio frequente per spingere i campioni d’Italia a prendere subito il calciatore a titolo definitivo ricevendo ulteriori 18,5 milioni di euro in unsolo. Il texano corre bene, specie quando il pallone è nei piedi dei suoi compagni: l’arte dell’inserimento senza palla lo avvicina più di ogni altro bianconero ad Antonio Conte, inteso come giocatore. Quando riceve, poi, sa spesso cosa fare. ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus colpo

DirettaGoal

La trattativa però non è andata in porto e per questo si tratta soltanto di un retroscena, visto che non c’è stato nessun accordo. LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Ibrahimovic in bilico | Piano sh ...Ci si avvicina alla conclusione del calciomercato in casa Juventus, con la società bianconera che sta soprattutto pianificando il futuro.