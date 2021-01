Iscrizioni scuola 2021/22: al primo posto i licei, cresce domanda tempo pieno. Scelte e numeri per regione (Di giovedì 28 gennaio 2021) Pubblicati dal ministero dell'Istruzione i dati delle Iscrizioni per l'anno scolastico 2021/22. Gli Usr stanno diffondendo le Scelte e i numeri per regione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 28 gennaio 2021) Pubblicati dal ministero dell'Istruzione i dati delleper l'anno scolastico/22. Gli Usr stanno diffondendo lee iper. L'articolo .

ProvinciaTrento : ??????#Scuola dell'infanzia: fino all'8 febbraio 2021 sono aperte le iscrizioni per l'as 2021/2022, per i bambini resi… - terracina_sara : RT @monacelt: Una cosa assurda. Un problema cruciale della scuola italiana: ogni scuola che non sia il liceo è percepita con stigma. Mila… - corpodelledonne : RT @monacelt: Una cosa assurda. Un problema cruciale della scuola italiana: ogni scuola che non sia il liceo è percepita con stigma. Mila… - pasandreozzi : RT @monacelt: Una cosa assurda. Un problema cruciale della scuola italiana: ogni scuola che non sia il liceo è percepita con stigma. Mila… - mariaco24397218 : @AzzolinaLucia A proposito di responsabilità, i compagni di liceo di mia figlia per festeggiare il ritorno a scuola… -