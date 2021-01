Gita sulla neve a Courmayeur, Cristiano Ronaldo viola le restrizioni (Di giovedì 28 gennaio 2021) Cristiano Ronaldo al centro delle polemiche per un video nel quale si trova sulla neve a Courmayeur: il campione portoghese ha violato le restrizioni. Cristiano Ronaldo torna al centro delle polemiche questa volta per aver violato – si presume – le restrizioni contro il Covid: il campione portoghese infatti si è concesso una Gita sulla neve a Courmayeur insieme con Georgina. Tutto molto bello, solo che in base alle regole vigenti Cr7 non avrebbe potuto lasciare né la città di Torino né tantomeno la Regione. Cristiano Ronaldo ha approfittato del riposo che gli ha concesso il tecnico Andrea ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 28 gennaio 2021)al centro delle polemiche per un video nel quale si trova: il campione portoghese hato letorna al centro delle polemiche questa volta per averto – si presume – lecontro il Covid: il campione portoghese infatti si è concesso unainsieme con Georgina. Tutto molto bello, solo che in base alle regole vigenti Cr7 non avrebbe potuto lasciare né la città di Torino né tantomeno la Regione.ha approfittato del riposo che gli ha concesso il tecnico Andrea ...

