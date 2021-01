Giappone, le vendite al dettaglio tornano a calare (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) – Consumi giù in Giappone a dicembre. Secondo quanto reso noto dal Ministero del Commercio Internazionale e dell’Industria (METI), le vendite sono scivolate dello 0,3% su base annuale dopo il +0,6% di novembre, facendo meglio del consensus (-0,4%). Su base mensile le vendite sono calate invece dello 0,8%, dopo la diminuzione del 2,1% registrato il mese precedente. Quanto alle vendite all’ingrosso, riportano un -4,7% su anno ed un +2,9% su mese. Le vendite totali hanno evidenziato così un decremento del 3,5% tedenziale e un aumento dell’1,5% congiunturale. Leggi su quifinanza (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) – Consumi giù ina dicembre. Secondo quanto reso noto dal Ministero del Commercio Internazionale e dell’Industria (METI), lesono scivolate dello 0,3% su base annuale dopo il +0,6% di novembre, facendo meglio del consensus (-0,4%). Su base mensile lesono calate invece dello 0,8%, dopo la diminuzione del 2,1% registrato il mese precedente. Quanto alleall’ingrosso, riportano un -4,7% su anno ed un +2,9% su mese. Letotali hanno evidenziato così un decremento del 3,5% tedenziale e un aumento dell’1,5% congiunturale.

L'ottimismo di Nissan si basa sulla scelta strategica di non far dipendere la sua produzione in Gran Bretagna dalle importazioni di batterie asiatiche, come invece fanno i concorrenti. Nissan utilizza ...

L'ottimismo di Nissan si basa sulla scelta strategica di non far dipendere la sua produzione in Gran Bretagna dalle importazioni di batterie asiatiche, come invece fanno i concorrenti. Nissan utilizza ...