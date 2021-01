Filetto di manzo alla piastra con salsa all’aglio nero (Di giovedì 28 gennaio 2021) Filetto di manzo all’aglio nero Preparazione: 40 minutiCalorie: 382 Kcal a porzione INGREDIENTI PER 4 PERSONE:4 fette spesse di letto di manzo (circa 600 g) 3 spicchi di aglio nero 250 ml di latte salepepe bianco in granifiocchi di sale per servire Procedimento Mettete il latte e l’aglio nero in un pentolino e portate a bollore. Lasciate cuocere a fuoco basso finche? il liquido non sara? diventato un terzo, ci vorranno circa 30 minuti. Regolate di sale e passate la salsa con un frullatore a immersione. Per un gusto meno intenso potete togliere una parte dell’aglio nero prima di frullare. Scaldate molto bene una piastra e scottate il Filetto di manzo per circa 40 secondi ... Leggi su iodonna (Di giovedì 28 gennaio 2021)diPreparazione: 40 minutiCalorie: 382 Kcal a porzione INGREDIENTI PER 4 PERSONE:4 fette spesse di letto di(circa 600 g) 3 spicchi di aglio250 ml di latte salepepe bianco in granifiocchi di sale per servire Procedimento Mettete il latte e l’aglioin un pentolino e portate a bollore. Lasciate cuocere a fuoco basso finche? il liquido non sara? diventato un terzo, ci vorranno circa 30 minuti. Regolate di sale e passate lacon un frullatore a immersione. Per un gusto meno intenso potete togliere una parte dell’aglioprima di frullare. Scaldate molto bene unae scottate ildiper circa 40 secondi ...

