Emma Bonino categorica: «No a un nuovo esecutivo guidato da Conte. Serve una svolta» (Di giovedì 28 gennaio 2021) Emma Bonino boccia l’ipotesi di un Conte ter. «Non sosterremo un tentativo di proporre un governo con l’attuale presidente del Consiglio, perché se è vero che Serve una svolta, un rilancio, non possiamo sostenere la semplice continuità del presiedente del Consiglio». Lo ha affermato Emma Bonino, dopo l’incontro al Quirinale della delegazione di Più Europa-Azione e Radicali italiani con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Bonino dice “no” a Conte «A maggior ragione – ha aggiunto – dopo il tentativo di dare vita a suo sostegno in modo piuttosto contraddittorio e disordinato di un Gruppo parlamentare senza alcuna coerenza politica, che utilizza come mero schermo il richiamo all’europeismo. Azione e Più Europa sono impegnate ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 28 gennaio 2021)boccia l’ipotesi di unter. «Non sosterremo un tentativo di proporre un governo con l’attuale presidente del Consiglio, perché se è vero cheuna, un rilancio, non possiamo sostenere la semplice continuità del presiedente del Consiglio». Lo ha affermato, dopo l’incontro al Quirinale della delegazione di Più Europa-Azione e Radicali italiani con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.dice “no” a«A maggior ragione – ha aggiunto – dopo il tentativo di dare vita a suo sostegno in modo piuttosto contraddittorio e disordinato di un Gruppo parlamentare senza alcuna coerenza politica, che utilizza come mero schermo il richiamo all’europeismo. Azione e Più Europa sono impegnate ...

