Da fuoco alla sua auto e ci si chiude dentro: il tragico gesto estremo (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il gesto estremo dell'uomo, vittima di una profonda crisi depressiva. Pochi giorni prima, un caso molto simile a questo. Vigili del fuoco (Facebook)La storia arriva dal torinese, da Piscina, dove un uomo, 67 enne, originario della vicina Paesana ha dato fuoco alla sua auto e poi è entrato dentro, di fatto suicidandosi. L'uomo, che viveva insieme alla madre, soffriva da tempo di crisi depressive. Il folle gesto potrebbe essere ricondotto alle particolari condizioni di salute insomma. Sul posto, sanitari e vigli del fuoco hanno provato subito a spegnere le fiamme, ma per l'uomo, non c'era ormai più niente da fare. Pochi giorni fa, nella stessa località un episodio analogo ha coinvolgo un ventenne.

Ultime Notizie dalla rete : fuoco alla Torino, ha dato fuoco alla sua auto e si è chiuso all’interno: impossibile salvarlo Fanpage.it Morgex, si stacca una valanga: il soffio arriva fino alla Statale

Il soffio del distacco è arrivato a valle, fino alla statale 26 della Valle d’Aosta. Sul posto sono ora presenti i Vigili del fuoco, la Protezione civile, la Forestale, i Carabinieri e il sindaco di ...

