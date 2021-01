Covid, mille nuovi contagi e 43 morti in Piemonte (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sono 1062 i nuovi casi di persone positive al Covid in Piemonte secondo i dati raccolti dall’Unità di crisi regionale su gli oltre 22mila tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore Dei 1062 nuovi casi, gli asintomatici sono 444 (41,8%). I casi sono così ripartiti: 227 screening, 554 contatti di caso, 291 con indagine in corso; per ambito: 65 rsa/strutture socio-assistenziali, 130 scolastico, 867 popolazione generale. I decessi odierni sono 43, con il totale che è ora di 8736 deceduti risultati positivi al virus, suddivisi per provincia: 3.944 Torino, 1.326 Alessandria, 1.034 Cuneo, 730 Novara, 570 Asti, 401 Vercelli, 368 Biella, 282 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 81 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. I pazienti guariti sono complessivamente 203.713 (+ 936 rispetto a ieri). I ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sono 1062 icasi di persone positive alinsecondo i dati raccolti dall’Unità di crisi regionale su gli oltre 22mila tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore Dei 1062casi, gli asintomatici sono 444 (41,8%). I casi sono così ripartiti: 227 screening, 554 contatti di caso, 291 con indagine in corso; per ambito: 65 rsa/strutture socio-assistenziali, 130 scolastico, 867 popolazione generale. I decessi odierni sono 43, con il totale che è ora di 8736 deceduti risultati positivi al virus, suddivisi per provincia: 3.944 Torino, 1.326 Alessandria, 1.034 Cuneo, 730 Novara, 570 Asti, 401 Vercelli, 368 Biella, 282 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 81 residenti fuori regione, ma deceduti in. I pazienti guariti sono complessivamente 203.713 (+ 936 rispetto a ieri). I ...

fattoquotidiano : I mille più ricchi al mondo hanno recuperato le perdite da Covid in 9 mesi, i miliardi di poveri lo faranno in 10 a… - nuovasocieta : Covid, mille nuovi contagi e 43 morti in Piemonte - LuciaFanunza : @ultimenotizie chi e questa persona che decide le zone dove ci sono più contagi da covid? forse prima di distrugge… - Mary44494986 : @alientwin13 Che sia il pubblico è sicuro al mille per mille. È pur vero però che le anticipazioni c'erano anche ne… - MDiretta : La Sicilia continua a mantenere i nuovi contagi Covid sotto la quota psicologica dei mille casi al giorno, con un t… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid mille Covid, visoni: oltre mille animali sterminati in una fattoria a Navatalgordo. Gli esperti: vaccino anche per loro Il Messaggero Covid, mille nuovi contagi e 43 morti in Piemonte

Sono 1062 i nuovi casi di persone positive al Covid in Piemonte e 43 i decessi secondo i dati dell'unità di crisi ...

Bonus santuari per i commercianti "religiosi", sorpresa nella legge di bilancio: ma il contributo è un rebus

LORETO - Un bonus per i commercianti delle città-santuario. È stato inserito in extremis nella legge di bilancio. Un contributo unico nel suo genere, sia pure di ...

Sono 1062 i nuovi casi di persone positive al Covid in Piemonte e 43 i decessi secondo i dati dell'unità di crisi ...LORETO - Un bonus per i commercianti delle città-santuario. È stato inserito in extremis nella legge di bilancio. Un contributo unico nel suo genere, sia pure di ...