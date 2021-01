Covid, Comune Palermo cerca volontari contro assembramenti (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il Comune di Palermo, in vista della riapertura delle scuole l’1 febbraio cerca 300 volontari per assicurare una vigilanza antiassembramenti davanti agli istituti scolastici. Le associazioni e gli enti di Terzo settore palermitani che sono interessati possono dare la propria disponibilità all’assessorato compilando un modulo online entro il 29 gennaio. Lo dice il Comune Leggi su ilmattinodisicilia (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ildi, in vista della riapertura delle scuole l’1 febbraio300per assicurare una vigilanza antidavanti agli istituti scolastici. Le associazioni e gli enti di Terzo settore palermitani che sono interessati possono dare la propria disponibilità all’assessorato compilando un modulo online entro il 29 gennaio. Lo dice il

