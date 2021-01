‘Amici 20’, la proposta di Lorella Cuccarini ai suoi ballerini getta Martina Miliddi nello sconforto (Video) (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nella puntata del day time di Amici 20 di oggi, la professoressa Lorella Cuccarini ha incontrato i suoi ballerini Martina Miliddi, Rosa Di Grazia ed Alessandro Cavallo per una comunicazione importante. La maestra di ballo ha chiesto alla produzione un esame intermedio che consiste nel far lavorare i suoi tre allievi per una settimana con tre coreografi esterni. Rosa ed Alessandro hanno preso la notizia con entusiasmo e voglia di impegnarsi mentre Martina è caduta nello sconforto poiché le è stata assegnata una prova musical cantando dal vivo. Dopo l’incontro con la Cuccarini è tornata nella casetta dove si è sfogata piangendo e successivamente ha rivelato alla sua insegnate che non si sente all’altezza ... Leggi su isaechia (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nella puntata del day time di Amici 20 di oggi, la professoressaha incontrato i, Rosa Di Grazia ed Alessandro Cavallo per una comunicazione importante. La maestra di ballo ha chiesto alla produzione un esame intermedio che consiste nel far lavorare itre allievi per una settimana con tre coreografi esterni. Rosa ed Alessandro hanno preso la notizia con entusiasmo e voglia di impegnarsi mentreè cadutapoiché le è stata assegnata una prova musical cantando dal vivo. Dopo l’incontro con laè tornata nella casetta dove si è sfogata piangendo e successivamente ha rivelato alla sua insegnate che non si sente all’altezza ...

