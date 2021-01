Amadeus forse non ha compreso cosa sia una pandemia: 'Pronto a lasciare dopo il tweet di Franceschini' (Di giovedì 28 gennaio 2021) Amadeus era stato chiaro e ora dopo lo stop al pubblico, anche di figuranti, arrivato con il tweet del ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini, starebbe valutando la possibilità di lasciare il ... Leggi su globalist (Di giovedì 28 gennaio 2021)era stato chiaro e oralo stop al pubblico, anche di figuranti, arrivato con ildel ministro dei Beni Culturali Dario, starebbe valutando la possibilità diil ...

biif : @SensoDiNausea @RdiMilano Se mettono max tortora che imita Amadeus forse non sarà così male - ValerioSpritz : RT @IlPaoloGiordano: Il pubblico nell’Ariston a questo punto sembra la condizione di Amadeus per fare o no il Festival. Forse Franceschini… - 24emilia : “#Sanremo2021 si farà ma senza pubblico”. #Amadeus pronto a lasciare. E Rossi (Pd): forse non ha capito il momento… - LaTeVilisione : RT @IlPaoloGiordano: Il pubblico nell’Ariston a questo punto sembra la condizione di Amadeus per fare o no il Festival. Forse Franceschini… - globalistIT : -