Walter Zenga, parla la ex Roberta Termali: "Dovrebbe chiedere scusa ai figli"

Il figlio Andrea aveva raccontato durante una puntata del Gf Vip del "rapporto inesistente" con il padre E mentre dalla pagina ufficiale del programma arriva la conferma che venerdì Walter Zenga incontrerà suo figlio Andrea nella casa del GF Vip, la mamma di Andrea, Roberta Termali, ex del portiere, in un'intervista a Chi ha affermato che Zenga Dovrebbe chiedere "scusa ai suoi figli". Alla base del rapporto padre-figlio dissidi e incomprensioni, che forse adesso che la storia è saltata fuori attraverso le parole di Andrea, magari potrebbe portare ad un chiarimento tra i due. Di certo, li sentiremo confrontarsi venerdì 29 gennaio durante la diretta del reality.

