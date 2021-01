Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2021 ore 08:45 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Viabilità DEL 27 GENNAIO 2021 ORE 08:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA Regione Lazio UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE, E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA, LA STRADA E’ STATA RIAPERTA E IL TRAFFICO TORNATO A SCORRERE. MIGLIORA LA SITUAZIONE ANCHE NELLA ZONA CIRCOSTANTE ANCHE SE PERMANGONO CODE IN VIA PRENESTINA, VIA DI TOR BELLA MONACA E VIA DI TORRENOVA. RIMOSSO L’INCIDENTE ANCHE IN ESTERNA ALTEZZA VIA DEL MARE, RESTANO TUTTAVIA CODE A TRATTI DA PISANA. ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI RALLENTA TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. SONO ANCORA IN CORSO I LAVORI SULLA Roma-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, SI SONO FORMATE ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 27 gennaio 2021)DEL 27 GENNAIOORE 08:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LAUN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE, E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA, LA STRADA E’ STATA RIAPERTA E IL TRAFFICO TORNATO A SCORRERE. MIGLIORA LA SITUAZIONE ANCHE NELLA ZONA CIRCOSTANTE ANCHE SE PERMANGONO CODE IN VIA PRENESTINA, VIA DI TOR BELLA MONACA E VIA DI TORRENOVA. RIMOSSO L’INCIDENTE ANCHE IN ESTERNA ALTEZZA VIA DEL MARE, RESTANO TUTTAVIA CODE A TRATTI DA PISANA. ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI RALLENTA TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. SONO ANCORA IN CORSO I LAVORI SULLA-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, SI SONO FORMATE ...

rotaruchristina : RT @romamobilita: #Viabilità, Viadotto della Magliana chiuso da via del Pattinaggio e via della Magliana in direzione della Roma-Fiumicino - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2021 ore 08:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : #Viabilità, Viadotto della Magliana chiuso da via del Pattinaggio e via della Magliana in direzione della Roma-Fiumicino - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2021 ore 08:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2021 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Autostrade e traffico, i tratti "da incubo" nei weekend d'estate. FOTO Sky Tg24