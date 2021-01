Tragedia di Piazza San Carlo: condannata la sindaca Chiara Appendino (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Arriva la parola finale su un processo aperto da anni a Torino a carico della sindaca, Chiara Appendino, per quanto accaduto nel 2017 in Piazza San Carlo nel capoluogo piemontese, durante la finale di Champions League per l’occasione trasmessa proprio nella Piazza su un maxischermo. In tanti ricorderanno quelle tragiche ore della sera quando agì la tristemente nota “banda dello spray”, seminando il panico tra la folla. Arriva ora la sentenza che riguarda la sindaca, Chiara Appendino. Piazza San Carlo: condannata Chiara Appendino Il bilancio fu terribile: 1.500 feriti e 2 morti per quel panico seminato in pochissimi secondi e che avevano ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Arriva la parola finale su un processo aperto da anni a Torino a carico della, per quanto accaduto nel 2017 inSannel capoluogo piemontese, durante la finale di Champions League per l’occasione trasmessa proprio nellasu un maxischermo. In tanti ricorderanno quelle tragiche ore della sera quando agì la tristemente nota “banda dello spray”, seminando il panico tra la folla. Arriva ora la sentenza che riguarda laSanIl bilancio fu terribile: 1.500 feriti e 2 morti per quel panico seminato in pochissimi secondi e che avevano ...

