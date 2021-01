Tragedia di Piazza San Carlo: 1 anno e mezzo di carcere alla sindaca Chiara Appendino per le vittime del 3 giugno 2017 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Condannati anche l'ex capo di Gabinetto Paolo Giordana, l’ex questore Angelo Sanna, il dirigente di Turismo Torino Maurizio Montagnese ed Enrico Bertoletti Leggi su lastampa (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Condannati anche l'ex capo di Gabinetto Paolo Giordana, l’ex questore Angelo Sanna, il dirigente di Turismo Torino Maurizio Montagnese ed Enrico Bertoletti

LegaSalvini : TORINO, APPENDINO CONDANNATA A UN ANNO E MEZZO PER LA TRAGEDIA DI PIAZZA SAN CARLO: DISASTRO, OMICIDIO E LESIONI CO… - Adnkronos : ++@c_appendino condannata a un anno e mezzo per tragedia #piazzaSanCarlo++ - GoalItalia : Chiara Appendino condannata a un anno e 6 mesi per la tragedia di Piazza san Carlo del 3 giugno 2017 ? - Pedro69280970 : RT @DSantanche: #Appendino condannata a 1 anno e 6 mesi per la tragedia di Piazza San Carlo. Seconda sentenza avversa. I manettari a 5Stell… - lucialeone70 : RT @StefanoFassina: Nel rispetto del dolore immenso per le vittime della tragedia di Piazza S. Carlo, solidarietà alla Sindaca di Torino @c… -