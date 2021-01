Tottenham | Mourinho | “Il Liverpool può ancora vincere Mercato? Non credo faremo colpi last minute”

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Quando vinci sai di essere la squadra migliore. La scorsa stagione ilnon ha solo vinto, ha vinto comodamente. Sanno di essere forti e penso che possano. Penso che possanorecuperare ee penso anche che ci credano molto”. Queste le dichiarazioni di José, tecnico del, durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il, valida per il posticipo della ventesima giornata di Premier League. In merito ale possibiliper gli Spurs, l’allenatore portoghese ha commentato: “Nonchequalcosa. Può succedere di tutto fino a che il ...

Tottenham, Mourinho: "Può succedere di tutto fino a che il mercato non si chiude ma sinceramente non credo che succederà niente" ...José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Premier League contro il Liverpool - VIDEO ...