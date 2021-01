Scuole occupate a Napoli: si rischia l’effetto domino (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dopo il liceo Labriola di Bagnoli anche il Vico di Salvator Rosa è stato occupato dagli studenti che chiedono più sicurezza per il rientro in aula. Si rischia un effetto a catena come già capitato in altre occasioni. Non è di certo una novità che gli studenti più grandi, quelli delle Scuole superiori, occupino gli edifici scolastico per protesta. Negli anni sono state tante le occasioni in cui hanno adottato questo sistema per esprimere il proprio disappunto. Ci sono state alcune riforme, nel recente passato, che hanno portato ad un effetto a catena che ha coinvolto la maggior parte degli istituti superiori. Una forma di protesta pacifica che però dà ampio spazio e voce agli studenti. Oggi tutto questo viene amplificato dalla pandemia. Ci sono tante questioni da risolvere. In primis c’è il sistema di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Dopo il liceo Labriola di Bagnoli anche il Vico di Salvator Rosa è stato occupato dagli studenti che chiedono più sicurezza per il rientro in aula. Siun effetto a catena come già capitato in altre occasioni. Non è di certo una novità che gli studenti più grandi, quelli dellesuperiori, occupino gli edifici scolastico per protesta. Negli anni sono state tante le occasioni in cui hanno adottato questo sistema per esprimere il proprio disappunto. Ci sono state alcune riforme, nel recente passato, che hanno portato ad un effetto a catena che ha coinvolto la maggior parte degli istituti superiori. Una forma di protesta pacifica che però dà ampio spazio e voce agli studenti. Oggi tutto questo viene amplificato dalla pandemia. Ci sono tante questioni da risolvere. In primis c’è il sistema di ...

