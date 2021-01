Samsung aggiorna altri due moduli di Good Lock (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nelle ultime ore altri due moduli Samsung Good Lock hanno ricevuto il rinnovamento grafico del 2021: parliamo di SoundAssistant e LockStar L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nelle ultime oreduehanno ricevuto il rinnovamento grafico del 2021: parliamo di SoundAssistant eStar L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Samsung aggiorna altri due moduli di Good Lock - infoitscienza : Samsung Good Lock si aggiorna con il supporto ad Android 11 e One UI 3.0, qualcosa poteva andar meglio (foto) - cellicom : Samsung Good Lock si aggiorna con il supporto ad Android 11 e One UI 3.0, qualcosa poteva andar meglio (foto) - HDblog : RT @HDblog: Samsung Good Lock si aggiorna: ora supporta Android 11 e One UI 3.0 - TuttoAndroid : Good Lock si aggiorna con il supporto ad Android 11 e One UI 3.0 #android #android11 -

Ultime Notizie dalla rete : Samsung aggiorna Galaxy S10, dopo lo stop riparte l'aggiornamento ad Android 11 e One UI 3.0 HDblog Samsung aggiorna altri due moduli di Good Lock

Testata telematica quotidiana registrata al Tribunale di Milano n. 17 in data 25.01.2016, editore MK Media S.r.l. c.r. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari ...

Recensione Samsung Galaxy S21 Ultra, difficile da battere

Questa volta la novità più interessante è il fatto che la frequenza di aggiornamento dello schermo si adatta al ... Dopo le insistenti voci da parte dei consumatori Samsung ha finalmente integrato sul ...

Testata telematica quotidiana registrata al Tribunale di Milano n. 17 in data 25.01.2016, editore MK Media S.r.l. c.r. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari ...Questa volta la novità più interessante è il fatto che la frequenza di aggiornamento dello schermo si adatta al ... Dopo le insistenti voci da parte dei consumatori Samsung ha finalmente integrato sul ...