Pirata della strada investe bimbo di 9 anni, il piccolo trascinato per metri (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Un Pirata della strada travolge un bambino che sta attraversando sulle strisce pedonali. Poi lo trascina per un tratto e non si ferma. Un Pirata della strada ha travolto un bambino che stava attraversando sulle strisce pedonali. Il piccolo era in compagnia della mamma quando è giunto ad alta velocità un mezzo di medie dimensioni. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Untravolge un bambino che sta attraversando sulle strisce pedonali. Poi lo trascina per un tratto e non si ferma. Unha travolto un bambino che stava attraversando sulle strisce pedonali. Ilera in compagniamamma quando è giunto ad alta velocità un mezzo di medie dimensioni. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

6000sardine : Vorremmo scrivere del 26 gennaio di un anno fa, di quando i pesci ebbero la meglio sul pirata, di quando, dopo le… - fabiofr : RT @LiveSpinoza: Le consultazioni inizieranno nel Giorno della Memoria. Insomma per la Meloni si parte in salita. [@pirata_21] - MarcoZafferana : RT @LiveSpinoza: Le consultazioni inizieranno nel Giorno della Memoria. Insomma per la Meloni si parte in salita. [@pirata_21] - marinellafly12 : RT @AdriMCMLXI: Il bambino travolto e trascinato per 11 metri - Antolucky4 : RT @LiveSpinoza: Le consultazioni inizieranno nel Giorno della Memoria. Insomma per la Meloni si parte in salita. [@pirata_21] -

Ultime Notizie dalla rete : Pirata della Vandali e pirati della strada: sale la rabbia il Resto del Carlino Pirata della strada investe bimbo di 9 anni, il piccolo trascinato per metri

Un pirata della strada travolge un bambino che sta attraversando sulle strisce pedonali. Poi lo trascina per un tratto e non si ferma ...

La lotta dei rider

Qualcuno ci ha definiti eroi, ma noi siamo precari che lavorano per tre euro a consegna e senza malattia. (Tommaso Falchi di Riders per i Diritti) A Trieste è una sera freddissim ...

Un pirata della strada travolge un bambino che sta attraversando sulle strisce pedonali. Poi lo trascina per un tratto e non si ferma ...Qualcuno ci ha definiti eroi, ma noi siamo precari che lavorano per tre euro a consegna e senza malattia. (Tommaso Falchi di Riders per i Diritti) A Trieste è una sera freddissim ...