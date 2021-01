Perchè Stefania Orlando è così legata a Tommaso Zorzi? Parla il marito Simone Gianlorenzi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Simone Gianlorenzi ospite di Casa Chi ha raccontato per quale motivo Stefania Orlando ha un rapporto tanto simbiotico con Tommaso Zorzi. Secondo il marito della Queen di Babilonia, la loro amicizia va oltre ogni logica di gioco. Perché Stefania Orlando è così legata a Tommaso Zorzi? Parla il marito Simone Gianlorenzi Io ti posso Parlare... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 27 gennaio 2021)ospite di Casa Chi ha raccontato per quale motivoha un rapporto tanto simbiotico con. Secondo ildella Queen di Babilonia, la loro amicizia va oltre ogni logica di gioco. PerchéilIo ti possore... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

cercounnome : vedo ora il vestito che stefania ha tolto dicendo di non poterlo indossare perché le si vede la pancia che dire mie… - avni00499711 : RT @frencinina: Chi saranno i più boni stasera? E perché proprio Tommaso e Stefania? ?? #tzvip #TZLATESHOW - Luci_M_Alley : RT @Marysmile92: Tommaso canta : 'So dove passi le notti È un tuo diritto Io guardo e sto zitto Ma penso di tutto Mi sveglio distrutto P… - Michiru345 : RT @alexiuss11: stefania che si è vestita elegantissima perché “mi piaceva fare una cosa carina per tommy stasera” I’m soft?? #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Perchè Stefania L’epidemiologa Salmaso: “Cautela per tutto il 2021, ma il virus continuerà a circolare per anni” Fanpage.it