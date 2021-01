Per crescere bisogna faticare | nessuno ti regala niente

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Non è facile raccontare una vita, figuriamoci tante vite che si fondono in una. Leggere L’acqua del lago non è mai dolce, libro scritto da Giulia Caminito e pubblicato da Bompiani, ha assunto per me questa sfumatura di significato sin da subito. Il romanzo narra la storia di Gaia, ragazza di periferia in cerca di riscatto, la quale vive in una famiglia claustrofobica e ingrata. La madre Antonia, donna d’acciaio, si occupa da sola di quattro figli e di un marito disabile. È onesta, non ama i compromessi e cerca di insegnare alla sua unica figlia femmina a contare solo sulle sue capacità, se vuole sopravvivere in questa giungla umana che è la vita, così Gaia impara a non lamentarsi e a reprimere dentro ogni piccola mancanza. Sale tutti i giorni sul regionale, che la porterà a scuola, e si nutre di libri, che preferisce alla compagnia di amici che sente estranei. Ma non appena subisce un ...