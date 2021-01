“Non c’è da fidarsi”: Al Bano no vax? (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ospite di Mario Giordano a “Fuori dal coro” AlBano dice la sua sull’emergenza Covid, e si lascia andare ad alcune dichiarazioni No vax Nell’ultima puntata di “Fuori dal coro” , il programma di Mario Giordano in onda su Rete4 ogni martedì sera, AlBano è stato l’ospite speciale , invitato dal giornalista a dire la sua non solo sull’emergenza coronavirus, ma anche sulla crisi di governo e il problema del precariato in Italia. Il cantante di Cellino San Marco è stato interpellato anche in merito alla questione dei vaccini , rispetto ai quali sembra essere non poco diffidente. “Vaccino Covid? Non c’è da fidarsi” Ad AlBano, 78 anni il prossimo 20 maggio, Giordano ha chiesto se ha l’intenzione o meno di farsi il vaccino anti Covid, domanda a quale AlBano ha risposto: “Appena ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ospite di Mario Giordano a “Fuori dal coro” Aldice la sua sull’emergenza Covid, e si lascia andare ad alcune dichiarazioni NoNell’ultima puntata di “Fuori dal coro” , il programma di Mario Giordano in onda su Rete4 ogni martedì sera, Alè stato l’ospite speciale , invitato dal giornalista a dire la sua non solo sull’emergenza coronavirus, ma anche sulla crisi di governo e il problema del precariato in Italia. Il cantante di Cellino San Marco è stato interpellato anche in merito alla questione dei vaccini , rispetto ai quali sembra essere non poco diffidente. “Vaccino Covid? Non c’è da” Ad Al, 78 anni il prossimo 20 maggio, Giordano ha chiesto se ha l’intenzione o meno di farsi il vaccino anti Covid, domanda a quale Alha risposto: “Appena ...

