Minori | dopo Tik Tok Garante Privacy apre fascicolo su Facebook e Instagram

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) ROMA – Si allarga l’intervento del Garante per la protezione dei dati personali a tutela dei minori sui social dopo il caso della bambina di Palermo e il blocco imposto a Tik Tok. L’Autorità ha aperto ieri un fascicolo su Facebook e Instagram.

Dopo aver bloccato TikTok l'authority apre un fascicolo anche sulle altre piattaforme, che avranno 15 giorni per rispondere. Obiettivo: fare chiarezza sulle modalità di accesso dei bambini dopo il cas ...