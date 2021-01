Meteo Gelo e Febbraio? In scena un nuovo elemento

Leggi su meteogiornale

(Di mercoledì 27 gennaio 2021)è il mese con le maggiori possibilità di neve al Centro e Sud Italia.Ancora un’analisiclimatica. E mentre la Nina continua a imperversare, è arrivato il di monitorare un altro indice riguardante l’Oceano Pacifico ovvero la cosiddetta MJO. Gran parte della variabilità tropicale è determinata da ondulazioni e se ci riferiamo al breve termine l’oscillazione più importante è la Madden-Julian, conosciuta semplicemente come MJO. Ma di cosa si tratta? Non è altro che un’onda convettiva (temporali, nuvole, pioggia, vento e pressione) che si muove verso est. Il movimento avviene lungo l’Equatore, coinvolgendo l’intero pianeta, e avviene in circa 30-60 giorni. Tale ondulazione è capace di ripercuotersi anche sull’emisfero settentrionale, non scordiamoci che esiste una forte correlazione tra i tropici e il clima globale. La MJO è un altro ...