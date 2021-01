La nipote di Emanuela Loi, uccisa dalla mafia: «Da oggi farò la poliziotta come lei, continuerò la sua missione» – L’intervista (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Lei si chiama Emanuela Loi, ha 28 anni, vive in Sardegna, a Monastir, e da oggi inizierà il corso per allievi agenti della Polizia di Stato. Lei è soprattutto la nipote di Emanuela Loi, la prima donna della Polizia di Stato a morire in servizio il 19 luglio 1992. Una giornata che è, in realtà, una ferita ancora aperta per il nostro Paese: in quel maledetto giorno, nella strage di via d’Amelio, persero la vita il giudice Paolo Borsellino e cinque dei sei membri della scorta, tra cui appunto Emanuela Loi. «Dovevano chiamarmi Azzurra, poi hanno scelto il nome di mia zia» Ansa Emanuela Loi «Voglio continuare la sua missione, quella che lei non ha finito di svolgere perché la mafia non gliel’ha permesso. Mia zia ha dato la vita per difendere lo ... Leggi su open.online (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Lei si chiamaLoi, ha 28 anni, vive in Sardegna, a Monastir, e dainizierà il corso per allievi agenti della Polizia di Stato. Lei è soprattutto ladiLoi, la prima donna della Polizia di Stato a morire in servizio il 19 luglio 1992. Una giornata che è, in realtà, una ferita ancora aperta per il nostro Paese: in quel maledetto giorno, nella strage di via d’Amelio, persero la vita il giudice Paolo Borsellino e cinque dei sei membri della scorta, tra cui appuntoLoi. «Dovevano chiamarmi Azzurra, poi hanno scelto il nome di mia zia» AnsaLoi «Voglio continuare la sua, quella che lei non ha finito di svolgere perché lanon gliel’ha permesso. Mia zia ha dato la vita per difendere lo ...

L’altra Emanuela Loi ha 28 anni e oggi sarà il suo primo giorno da poliziotta "proprio come mia zia" di cui porta il nome, uno degli angeli della scorta del giudice Paolo Borsellino, morta nell’attent ...

