TV7Benevento : **Gregoretti: parte civile, 'udienza importante, Conte chiarirà responsabilità Salvini'**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Gregoretti parte

SardiniaPost

(Adnkronos) - In quella occasione, a margine dell'udienza Salvini disse di avere "salvato vite umane e protetto un paese", "quello che non è accaduto dopo, perché dopo di me ci sono stati morti annega ...Palermo, 27 gen. (Adnkronos) – “Quella di domani, a Palazzo Chigi, sarà una udienza molto importante, noi riteniamo che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte possa chiarire in maniera ancora più ...