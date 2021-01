Giulia De Lellis, un problema la tormenta: “Ho fatto fatica ad alzarmi dal letto” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Giulia De Lellis ha fatto una confessione ai suoi follower di Instagram con un post dove ha raccontato un disagio che la tormenta da tempo La web influencer è un personaggio pubblico amatissimo dai suoi follower di Istagram. Che oltre ad apprezzarla per le sue qualità fisiche la amano anche per il suo carattere espansivo L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 27 gennaio 2021)Dehauna confessione ai suoi follower di Instagram con un post dove ha raccontato un disagio che lada tempo La web influencer è un personaggio pubblico amatissimo dai suoi follower di Istagram. Che oltre ad apprezzarla per le sue qualità fisiche la amano anche per il suo carattere espansivo L'articolo proviene da Leggilo.org.

strinjimin_ : RT @jungg2502: non sarò contenta fino a quando giulia de lellis non cadrà nell’oblio non ho mai visto una persona tanto stupida e ignorante - hscoeur : mamma mia cancellate giulia de lellis dalla vita - sbetz10 : @mokulopis 1) puoi scrivermi direttamente senza fare questo circo 2) fatti una risata che stiamo parlando di Giuli… - capvtino : mmmmmmm giulia de lellis mmmmm cane mmmmmmm fetish mmmmmm piedi - Meries_ : Peggio di Giulia De Lellis ci siete VOI che continuate a seguirla e a darle spazio -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis Giulia De Lellis e le follie d’amore: «Faccio cose di cui non mi capacito. Il mio... Il Mattino U&D: ipotesi versione Vip in primavera con Zorzi e De Lellis commentatori, Nalli sul trono

Secondo alcune indiscrezioni U&D potrebbe tornare in prima serata con speciali dedicati a tronisti Vip in cerca dell'amore.

Giulia De Lellis preoccupata per il suo adorato cane: 'Soffre per la separazione dei 'genitori' e...'

Giulia De Lellis è preoccupata per il suo adorato cane, Tommaso Kowalski, il volpino di Pomerania che ha preso con Andrea Damante e ora che con l’ex tronista di Uomini e Donne è finita si divide con l ...

Secondo alcune indiscrezioni U&D potrebbe tornare in prima serata con speciali dedicati a tronisti Vip in cerca dell'amore.Giulia De Lellis è preoccupata per il suo adorato cane, Tommaso Kowalski, il volpino di Pomerania che ha preso con Andrea Damante e ora che con l’ex tronista di Uomini e Donne è finita si divide con l ...