Ferrero, settimana chiave per il concordato di Eleven Finance (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ferrero Eleven Finance – E’ una settimana ricca di appuntamenti quella che riguarda il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Proprio oggi, stando a quanto riportato dal Secolo XIX, il presidente e la sua famiglia, attraverso gli advisors Vidal e Ponti, si confronteranno al Tribunale Fallimentare di Roma con Stefano Cardinali, giudice delegato della procedura per L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 27 gennaio 2021)– E’ unaricca di appuntamenti quella che riguarda il presidente della Sampdoria Massimo. Proprio oggi, stando a quanto riportato dal Secolo XIX, il presidente e la sua famiglia, attraverso gli advisors Vidal e Ponti, si confronteranno al Tribunale Fallimentare di Roma con Stefano Cardinali, giudice delegato della procedura per L'articolo

iamsagipovmirat : RT @CalcioFinanza: #Ferrero dal giudice: settimana chiave per il concordato di Eleven Finance - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Ferrero, settimana chiave per il concordato di Eleven Finance: Ferrero Eleven Finance – E’ una se… - CalcioFinanza : #Ferrero dal giudice: settimana chiave per il concordato di Eleven Finance -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrero settimana Sampdoria, Ferrero cerca fondi per pagare gli stipendi ClubDoria46.it Sampdoria, Ferrero cerca fondi per pagare gli stipendi

Periodo caldo per Ferrero e per la Sampdoria: l'incontro per il concordato Farvem e le assemblee di Lega, con in più la questione stipendi arretrati ...

Messico: covid, attese la prossima settimana prime dosi dello "Sputnik V"

Il Messico riceverà la settimana prossima il primo carico di "Sputnik V", il vaccino contro il nuovo coronavirus elaborato ...

Periodo caldo per Ferrero e per la Sampdoria: l'incontro per il concordato Farvem e le assemblee di Lega, con in più la questione stipendi arretrati ...Il Messico riceverà la settimana prossima il primo carico di "Sputnik V", il vaccino contro il nuovo coronavirus elaborato ...