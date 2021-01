ECG e pressione sui Samsung Galaxy Watch 3 e Active 2 anche in Italia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sono due ottimi compagni di viaggio i Samsung Galaxy Watch 3 e Active 2, da poter utilizzare in Italia anche come strumenti per misurare la pressione arteriosa o per effettuare un elettrocardiogramma (non potranno comunque mai sostituirsi alle apparecchiature mediche, questo è bene premetterlo). Come riportato da ‘Samsungmobilepress.com‘, le funzioni erano entrambe arrivate sul Samsung Galaxy Watch Active 2 l’estate scorsa in Corea del Sud, ed erano in attesa delle relative certificazioni per poter essere rilasciate anche in altri Paesi. A dicembre scorso l’app Samsung Health Monitor, utile per effettuare le misurazioni, ha accolto il marchio CE. I ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sono due ottimi compagni di viaggio i3 e2, da poter utilizzare income strumenti per misurare laarteriosa o per effettuare un elettrocardiogramma (non potranno comunque mai sostituirsi alle apparecchiature mediche, questo è bene premetterlo). Come riportato da ‘mobilepress.com‘, le funzioni erano entrambe arrivate sul2 l’estate scorsa in Corea del Sud, ed erano in attesa delle relative certificazioni per poter essere rilasciatein altri Paesi. A dicembre scorso l’appHealth Monitor, utile per effettuare le misurazioni, ha accolto il marchio CE. I ...

