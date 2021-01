Crisi di governo / Primo giorno di consultazioni con Casellati e Fico. Pd-M5s: reincarico a Conte. Ma Renzi su Fb: scandalo gruppi improvvisati in Parlamento (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Al via le consultazioni con i presidenti di Senato e Camera. A palazzo Madama è nato il gruppo dei responsabili con il nome di “Europeisti Maie Centro Democratico. Bonetti (Iv): Mes priorità, ma nessuna condizione a priori . gruppi M5S: Conte punto fermo ma aprire a Iv. Il governo resta in carica per il disbrigo degli affari correnti Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Al via lecon i presidenti di Senato e Camera. A palazzo Madama è nato il gruppo dei responsabili con il nome di “Europeisti Maie Centro Democratico. Bonetti (Iv): Mes priorità, ma nessuna condizione a priori .M5S:punto fermo ma aprire a Iv. Ilresta in carica per il disbrigo degli affari correnti

(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2021 "La prima opzione che portiamo al Colle venerdì è il voto, ma non è l'unica. A Mattarella diremo che le scene che stiamo ...

La società bloccata alla ricerca di stabilità

la crisi al buio di un esecutivo che avrebbe dovuto governare entrambi i passaggi), il centro è assai nominato e ricercato nelle sue varie incarnazioni di questi giorni, si chiami Centro democratico o ...

