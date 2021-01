Ciaspolate e turismo escursionistico | un salernitano e un irpino nel nome di San Matteo

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – In definitiva, è un modo per amare la propria terra. Dall’idea di alcuni ragazzi (uned un) nasce il programma di riscoperta della ruralità campana e, anche, lucana. La filosofia è lo ‘slow’; l’obiettivo è la interiorizzazione, fino alla contaminazione, della cultura dei luoghi. Che è un valore. In questo periodo invernale il programma diè fitto come la neve che cade sul Terminio o sul Cervati. “Gli impianti sono chiusi, altrimenti avremmo sciato”, dice Adriano De Falco, tra i fondatori del gruppo ‘Il Duomo Trekking’. Sì, perché in Campania si può anche sciare (Terminio) anche se, quasi come per paradosso, gli esami regionali per il titolo di maestro di sci si realizzano… fuori regione. Il programma di questa settimana prevede‘turistiche’ ...