“Caro Vladimir | ti telefono” | Biden tratta con Putin sul nucleare

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Lo scontro politico tra Mosca e Washington alterna dal dopoguerra ad oggi tentativi di distensione a periodi di feroci accuse politiche. La fine traumatica della presidenza Trump e il rientro in Russia del dissidente Alexey Navalny sembrano appartenere decisamente alla fase delle accuse reciproche e della sfida a colpi di cronaca. Ma dagli anni Sessanta ad oggi su una cosa non si è mai giocato fuori dalle regole: la regolamentazione dell’arsenale. Queste regole potrebbero scadere venerdì prossimo, il 5 febbraio. Le due superpotenze nucleari – Usa e Urss fino al 1992 e Usa e Federazione Russa oggi – hanno stabilito delle linea guida condivise nella gestione, e limitazione, del loro arsenale. L’accordo bilaterale in vigore, però, è prossimo alla scadenza e il team del neo-eletto presidentesta lavorando contro il ...