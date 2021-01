BOOM! La Canzone Segreta scappa da C’è Posta per Te (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Serena Rossi Il sabato di Rai 1 è una “rogna” che a Viale Mazzini si rinnova ogni anno. Soprattutto se il dirimpettaio si chiama C’è Posta Per Te. Non fa eccezione La Canzone Segreta, format francese pronto al debutto su Rai 1, che avrebbe dovuto occupare i sabati sera post Sanremo. Condotto da Serena Rossi, il programma potrebbe cambiare, almeno inizialmente, la sua collocazione in palinsesto per occupare il mercoledì sera della prima rete della tv pubblica. Così facendo, La Canzone Segreta eviterebbe lo scontro diretto con C’è Posta, per tornare eventualmente al sabato una volta terminato il people show. Tolto Ballando con le Stelle, il solo a ben performare contro la forte concorrenza di Canale 5 (lo scorso autunno ha registrato in media quasi il 21% di share contro il programma ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Serena Rossi Il sabato di Rai 1 è una “rogna” che a Viale Mazzini si rinnova ogni anno. Soprattutto se il dirimpettaio si chiama C’èPer Te. Non fa eccezione La, format francese pronto al debutto su Rai 1, che avrebbe dovuto occupare i sabati sera post Sanremo. Condotto da Serena Rossi, il programma potrebbe cambiare, almeno inizialmente, la sua collocazione in palinsesto per occupare il mercoledì sera della prima rete della tv pubblica. Così facendo, Laeviterebbe lo scontro diretto con C’è, per tornare eventualmente al sabato una volta terminato il people show. Tolto Ballando con le Stelle, il solo a ben performare contro la forte concorrenza di Canale 5 (lo scorso autunno ha registrato in media quasi il 21% di share contro il programma ...

