Bonus affitto 2021, cos’è e come fare domanda (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Le legge di Bilancio 2021 sta per introdurre un nuovo Bonus, chiamato Bonus affitto 2021 che avrà un importo massimo di 1.200 euro sul canone di locazione. Il contributo verrà erogato al proprietario dell’immobile che decide di ridurre il canone di affitto all’inquilino beneficiando quindi sia il locatario che il locatore. Bonus affitto come funziona? Il proprietario che decide di ridurre il costo dell’affitto avrà un contributo a fondo perduto fino al 50% della diminuzione della somma nel contratto. Per beneficiare dell’agevolazione l’immobile deve trovarsi in una città molto popolosa e l’abitazione deve risultare come unica e principale del locatario. La struttura deve essere quindi ad uso ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Le legge di Bilanciosta per introdurre un nuovo, chiamatoche avrà un importo massimo di 1.200 euro sul canone di locazione. Il contributo verrà erogato al proprietario dell’immobile che decide di ridurre il canone diall’inquilino beneficiando quindi sia il locatario che il locatore.funziona? Il proprietario che decide di ridurre il costo dell’avrà un contributo a fondo perduto fino al 50% della diminuzione della somma nel contratto. Per beneficiare dell’agevolazione l’immobile deve trovarsi in una città molto popolosa e l’abitazione deve risultareunica e principale del locatario. La struttura deve essere quindi ad uso ...

SkyTG24 : Bonus affitto da 1.200 euro, cos’è e come richiederlo: tutto quello che c'è da sapere - QuotidianPost : Bonus affitto 2021, cos’è e come fare domanda - infoiteconomia : Bonus affitto da 1.200 euro, cos’è e come richiederlo: tutto quello che c'è da sapere - infoiteconomia : Bonus affitto 1.200 euro: come funziona e a chi spetta nel 2021 - moneypuntoit : ?? Bonus affitto 1.200 euro: come funziona e a chi spetta nel 2021 ?? -