Biden fa diventare i cambiamenti climatici 'questione di sicurezza nazionale'

Basta con il negazionismo scientifico, basta con il depredare il pianeta: il presidente degli Stati Uniti Joe Biden intende compiere un grande sforzo per attuare un programma ambizioso contro i ...

Il presidente creerà "una task force per il clima" per un piano d'azione nel tentativo di ridurre le emissioni di gas serra e nuove Commissioni lavoreranno sulla creazione di posti di lavoro rispettos ...

Bernie Sanders utilizza per beneficienza la famosa foto con le muffole

Bernie Sanders si è detto “divertito” della foto che lo ritrae seduto con le muffole al giuramento di Joe Biden, un’immagine diventata virale e fonte di ispirazione creativa sui social. L’ex candidato ...

