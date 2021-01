Appendino condannata a un anno e 6 mesi per i fatti di piazza San Carlo

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Alla fine è arrivata la sentenza. La sindaca di Torino, Chiara, è stataa une 6nel processo con rito abbreviato per idiSan. Il pm Vincenzo Pacileo ...

MediasetTgcom24 : Torino, Piazza San Carlo: condannata sindaca Appendino - davidallegranti : AndKronos – Piazza San Carlo, Appendino condannata a un anno e sei mesi - TgLa7 : #PiazzaSan Carlo: condannata sindaca Appendino - IPibia : @Lymond15 @riktroiani M5S ha già condannato Cesa perché indagato. Al contrario della Appendino già condannata. Cred… - ACastellani69 : RT @ItaliaOggi: Torino, la sindaca Appendino condannata per i fatti di Piazza San Carlo -

Chiara Appendino è stata condannata a 1 anno e 6 mesi di reclusione per i fatti di piazza San Carlo La sindaca di Torino Chiara Appendino è stata condannata a 1 anno e 6 mesi di reclusione in relazion ...Condannata la sindaca Chiara Appendino e altre 5 persone per la tragedia di Piazza San Carlo a Torino: le ultimissime ...