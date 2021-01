Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 26 gennaio 2021)DEL 26 GENNAIOORE 10:20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LARISOLTO L’INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE SUD DOVE IL TRAFFICO E’ IN GRADUALE RIPRESA. MIGLIORATA ANCHE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE DOVE CI SONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA NEL SOLO TRATTO TRA CENTRALE DEL LATTE E LA PRENESTINA. CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA DOVE SI STA IN FILA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. E SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA SI STA IN CODA TRA VIALE DEL PATTINAGGIO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO FIUMICINO E TRA VIALE ISACCO NEWTON E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR. DA ERICA TERENZI E’ TUTTO, L’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ TORNA PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral