Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2021 ore 10:30 (Di martedì 26 gennaio 2021) Viabilità DEL 26 GENNAIO 2021 ORE 10:20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA Regione Lazio RISOLTO L’INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE SUD DOVE IL TRAFFICO E’ IN GRADUALE RIPRESA. MIGLIORATA ANCHE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE DOVE CI SONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA NEL SOLO TRATTO TRA CENTRALE DEL LATTE E LA PRENESTINA. CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA DOVE SI STA IN FILA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. E SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA SI STA IN CODA TRA VIALE DEL PATTINAGGIO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO FIUMICINO E TRA VIALE ISACCO NEWTON E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR. DA ERICA TERENZI E’ TUTTO, L’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ TORNA PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews
romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2021 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2021 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2021 ore 09:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - TrafficoA : A24 - Roma - Coda Complanare A24 Coda tra Settecamini e Bivio Grande Raccordo Anulare per traffico intenso sulla viabilita' ord... - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2021 ore 08:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Ultime Notizie dalla rete : Viabilità RomaAutostrade e traffico, i tratti "da incubo" nei weekend d'estate. FOTO Sky Tg24
Viabilità RomaSegui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Viabilità Roma