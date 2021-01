Uomini e Donne, Riccardo e la delusione di Roberta: Ecco la situazione (Di martedì 26 gennaio 2021) Uomini e Donne: Riccardo e Roberta tornano ad essere protagonisti del famoso dating show, su di loro spunta l’ombra di una terza persona Uomini e Donne (Instagram)Inizia una nuova settimana del famosissimo dating show condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5. La scorsa settimana fu Gemma Galgani a prendersi la scena. I suoi siparietti insieme a Tina Cipollari sono tornati ad infiammare la rete. La dama torinese ha subito un brutto colpo al cuore. Sembra non aver ancora superato la rottura con Giancarlo che l’ha lasciata sola durante le festività. In un primo momento la sua rivale era addirittura protesa in sua difesa, accusando l’uomo di averla presa in giro, ma poi ha prevalso la loro faida. Dopo l’ennesima volta in cui si trova costretta ad assistere al suo ... Leggi su kronic (Di martedì 26 gennaio 2021)tornano ad essere protagonisti del famoso dating show, su di loro spunta l’ombra di una terza persona(Instagram)Inizia una nuova settimana del famosissimo dating show condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5. La scorsa settimana fu Gemma Galgani a prendersi la scena. I suoi siparietti insieme a Tina Cipollari sono tornati ad infiammare la rete. La dama torinese ha subito un brutto colpo al cuore. Sembra non aver ancora superato la rottura con Giancarlo che l’ha lasciata sola durante le festività. In un primo momento la sua rivale era addirittura protesa in sua difesa, accusando l’uomo di averla presa in giro, ma poi ha prevalso la loro faida. Dopo l’ennesima volta in cui si trova costretta ad assistere al suo ...

