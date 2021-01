Tutte le curiosità sul secondo episodio speciale di Euphoria (Di martedì 26 gennaio 2021) Quando abbiamo finito di vedere, agli inizi di dicembre, la puntata speciale di Euphoria dedicata a Rue abbiamo iniziato a chiederci come sarebbe stata la seconda parte incentrata sul personaggio di Jules. Benché fosse parecchio difficile, il regista Sam Levinson ha confezionato un altro piccolo gioiellino incentrato sul personaggio interpretato da Hunter Schafer che, attraverso un colloquio con la sua terapeuta, ripercorre la relazione con Rue, la scoperta della sua identità di genere, il cambio di sesso, la sua infanzia e il rapporto con sua madre. Leggi su vanityfair (Di martedì 26 gennaio 2021) Quando abbiamo finito di vedere, agli inizi di dicembre, la puntata speciale di Euphoria dedicata a Rue abbiamo iniziato a chiederci come sarebbe stata la seconda parte incentrata sul personaggio di Jules. Benché fosse parecchio difficile, il regista Sam Levinson ha confezionato un altro piccolo gioiellino incentrato sul personaggio interpretato da Hunter Schafer che, attraverso un colloquio con la sua terapeuta, ripercorre la relazione con Rue, la scoperta della sua identità di genere, il cambio di sesso, la sua infanzia e il rapporto con sua madre.

