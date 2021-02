Sul numero di febbraio - Stellantis, il futuro dei marchi e delle attività italiane (Di martedì 26 gennaio 2021) La fusione tra la FCA e il gruppo PSA, da poco diventata operativa, apre nuovi e interessanti scenari. Ma uno degli interrogativi più frequenti, ai quali diamo risposta nel numero di febbraio di Quattroruote, è quello relativo al destino dei marchi italiani o di quei brand che, in qualche modo, sono legati agli insediamenti produttivi presenti sul territorio nazionale, come da qualche tempo accade per Jeep. Quali modelli ci si deve attendere nascano, nei prossimi anni, dall'unione tra due grandi aziende che ha dato vita al quarto gruppo mondiale per volumi di produzione? Li abbiamo passati in rassegna, anticipando quelle che saranno le forme e lo stile delle prossime Alfa Romeo, Jeep e Fiat (500, ma non solo), svelandone pianali e caratteristiche costruttive. I componentisti. La nascita del nuovo megagruppo può, però, ... Leggi su quattroruote (Di martedì 26 gennaio 2021) La fusione tra la FCA e il gruppo PSA, da poco diventata operativa, apre nuovi e interessanti scenari. Ma uno degli interrogativi più frequenti, ai quali diamo risposta neldidi Quattroruote, è quello relativo al destino deiitaliani o di quei brand che, in qualche modo, sono legati agli insediamenti produttivi presenti sul territorio nazionale, come da qualche tempo accade per Jeep. Quali modelli ci si deve attendere nascano, nei prossimi anni, dall'unione tra due grandi aziende che ha dato vita al quarto gruppo mondiale per volumi di produzione? Li abbiamo passati in rassegna, anticipando quelle che saranno le forme e lo stileprossime Alfa Romeo, Jeep e Fiat (500, ma non solo), svelandone pianali e caratteristiche costruttive. I componentisti. La nascita del nuovo megagruppo può, però, ...

