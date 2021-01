Sonia Nacci, svolta ad un mese dal delitto: fermati padre e figlio (Di martedì 26 gennaio 2021) A poco più di quattro settimane dalla efferata uccisione di Sonia Nacci, gli inquirenti hanno fermato due uomini per la morte della donna. Gli inquirenti hanno ufficialmente indagato per omicidio due persone per l’omicidio efferato di Sonia Nacci. La donna aveva subito un pestaggio estremamente violento lo scorso 22 dicembre. Un pestaggio che ne ha L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 26 gennaio 2021) A poco più di quattro settimane dalla efferata uccisione di, gli inquirenti hanno fermato due uomini per la morte della donna. Gli inquirenti hanno ufficialmente indagato per omicidio due persone per l’omicidio efferato di. La donna aveva subito un pestaggio estremamente violento lo scorso 22 dicembre. Un pestaggio che ne ha L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

repubblica : Brindisi, due arresti per l'omicidio di Sonia Nacci: morta in ospedale dopo le percosse - Brundisiumnet : Omicidio di Sonia Nacci: ecco come si è arrivati alla cattura di Giovanni e Christian Vacca -… - ilgiornale : Brindisi, arrestati due uomini accusati dell'omicidio di Sonia Nacci a dicembre scorso. La donna fu colpita con un… - rep_bari : Brindisi, due arresti per l'omicidio di Sonia Nacci: morta in ospedale dopo le percosse [aggiornamento delle 11:18] - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Brindisi, due arresti per l'omicidio di Sonia Nacci: morta in ospedale dopo le percosse -